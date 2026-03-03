◇WBC強化試合 阪神-日本(3日、京セラドーム)侍ジャパンの牧秀悟選手が好守備を見せました。初回、鈴木誠也選手のソロホームランで1点を先制。直後の守りでは、1アウトランナーなしの場面で、中野拓夢選手の二遊間を抜けようかという鋭い打球をセカンドの牧選手がダイビングキャッチ。好守備でアウトとしました。前日のオリックス戦では、失点につながる送球エラーがあった牧選手。試合後はミスを反省し、「今度は投手を助けられる