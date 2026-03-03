電子コミックサービス「LINEマンガ」のマンガ投稿サービス「LINEマンガ インディーズ」にて、新企画「インディーズ連載」が開始される。 【写真】「LINEマンガ インディーズ」連載・第1弾 プロ・アマ問わず、自由にマンガ作品を発表できるマンガ投稿サービス「LINEマンガ インディーズ」にて新企画「インディーズ連載」が開始。インディーズ連載とは「LINEマンガ」の