板野友美が3月3日、自身のInstagramを更新。カフェでくつろぐ写真を公開している。 （関連：【画像】板野友美、体調不良投稿後のリラックス姿） 板野友美は、3月2日のInstagramストーリーズに「またアニサキスになりました…」と文字だけで報告。2022年6月に自身のYouTubeチャンネルで、「アニサキスがいました」とアニサキス症の発症を公表していたが、再びアニサキスの被害に遭っていたことを知らせていた。