『マンガ 赤と青のガウン 第1巻』（原作：彬子女王／漫画：池辺葵／新潮社）が2026年3月25日に刊行される。 【写真】彬子女王『マンガ 赤と青のガウン 第1巻』 累計発行部数43万部を突破した彬子女王殿下による人気エッセイ『赤と青のガウン』（PHP文庫）。本作を原作とし、漫画家・池辺葵の手によって新たな形で描かれる、「小説新潮」好評連載中の『マンガ赤と青のガウン」が単行本として発売。3月2日に本書のカバӦ