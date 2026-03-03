由薫が、新曲「Ray」を3月20日に配信リリース。また、同曲のショートサイズ音源が本日よりSNSにて先行配信され、ジャケット写真も公開となった。 （関連：由薫にとっての歌、まっすぐ届けることの意味――初めての弾き語りツアー『UTAU』で向き合う音楽の芯） 本楽曲は、映画『鬼の花嫁』のイメージソングとして書き下ろされたもの。由薫は楽曲について「前に後ろに、揺れる想いを重ねな