「ちいかわベーカリー」にて“さくら”をコンセプトにしたちいかわのパン、紅茶缶、シロップなどの商品が2026年3月6日（金）から期間限定で発売される。 【写真】桜型のちいかわ・ハチワレ・うさぎコースターの配布も イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品『ちいかわ』。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる