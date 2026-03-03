3月2日に開催された侍ジャパン-オリックス強化試合で、オリックス・寺西成騎（23）の投球に注目が集まっている。 【画像】デコピンが破壊力抜群の“絶望顔”を披露！大谷翔平作の絵本の先行公開に「可愛すぎて胸が潰れそう」 寺西はこの日先発で出場。1番の近藤健介（32）を三振に仕留め、続く大谷翔平（31）もストレートでフライで討ち取った。寺西は強力な打線を2回無安打で抑え田嶋大樹（29）に交代した。