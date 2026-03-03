ドジャースの大谷翔平投手（31）が3月1日、自身のInstagramを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた侍ジャパンの決起集会ショットを公開した。投稿では「明日からまたみんなで頑張りましょう」とシンプルにつづり、「#情熱大陸」「#菊池雄星」「#23時から」とハッシュタグを添えて発信。世界一連覇を目指すチームの結束とともに、花巻東高の先輩である菊池雄星（34）へのさ