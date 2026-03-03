きょう正午ごろ、山形県長井市の砕石場で５７歳の男性が大型重機に挟まれ死亡しました。 警察が労災事故として原因などを詳しく調べています。 死亡したのは、飯豊町小白川に住む会社員の男性（５７）です。 警察などによりますと、きょう正午ごろ、５０代の男性が「大型の掘削機械に体を挟まれた」などと同僚から消防に通報がありました。 男性は、長井市寺泉の砕石場で土地を整える作業をしていたところ、現場で稼働していた