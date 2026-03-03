3月3日、美容外科「高須クリニック」の院長である高須克弥氏がXを更新。同クリニックのCMに出演したダウンタウンの松本人志について言及し、その内容が話題となっている。高須氏は2月23日、松本を起用したCMを作成したことを報告。オンエアまで難航していることを明かしたが、25日になり、3月からオンエアが決定したことを報告していた。その松本の出演をめぐり、ある議論が巻き起こっていたのだ。「高須氏の息子である高須幹