現地３月３日に行なわれた女子アジアカップのグループステージ第１節で、前回王者の中国女子代表がバングラデシュと対戦。２−０で勝利して、白星スタートを切った。しかし試合内容は満足できるものではなかった。前半から主導権を握る展開だったなか、再三の決定機をモノにできず。逆に相手に際どいシュートを打たれる場面もいくつかあった。前半終了間際に２点を奪ったものの、後半は終始押し込みながらも得点がなかった。