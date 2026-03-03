元NHKアナウンサーで現在はフリーの中川安奈が、3月3日、自身のInstagramを更新し、《テレビ東京『二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜』またひとつフリーになってからの念願が叶いました大好きなこの番組への出演》と報告した。アップされた写真には、中川の両脇に番組MCをつとめる元TOKIO・松岡昌宏と博多大吉の姿が。《あさイチのリポーター時代から大変お世話になっている大吉先生とも、NHK卒業後初めて共演させていた