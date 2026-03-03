■ショーを楽しむ姿も動画で公開 『TOD’S JAPAN』公式SNSにて、ブランドアンバサダーのSnow Man渡辺翔太が、『2026-27年秋冬 ウィメンズファッションショー』に出席したときの写真が公開された。ファッションショーはイタリア・ミラノで開催された。 【写真・動画】渡辺翔太のスタイル抜群トッズルックなど①～② ブランド公式SNSでは、ゴールドに輝くブランドロゴの前で、無地