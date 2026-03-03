【その他の画像・動画等を元記事で観る】 レミオロメンが新曲「100億の承認欲求」のリリックビデオを3月4日にプレミア公開。公開直前には、トーク番組も配信する。 ■映像監督はフォトグラファーの神藤剛が担当 「100億の承認欲求」は、先行配信中の「さあはじめよう」と同じく3月4日にリリースされるベストアルバム『SINGLES BEST＋』に収録されるレミオロメンとして15年ぶりの新曲。 2025年12月の活動再開