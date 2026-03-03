【その他の画像・動画等を元記事で観る】 miwaの15周年ツアー『miwa 15th anniversary tour “miwa”』が2月28日に愛知・Zepp Nagoyaをもって終了した。 ■冒頭3曲で一気にmiwaワールドへ ツアーは大阪、東京を経て、いよいよ名古屋でファイナル公演を迎えた。各地でボルテージを上げてきたファンが集結し、会場は開演前から熱気に包まれている。デビュー15周年を記念した特別なツアーとあ