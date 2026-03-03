リンクをコピーする

●システムエグゼ 上場市場：東証スタンダード市場 上場予定日：4月6日 事業内容：システムインテグレーションおよび自社開発ソフト ウェアプロダクトの提供 仮条件決定日：3月17日 想定発行価格：950円 上場時発行済み株式数：523万4000株 公募(新株発行)：3万4000株 公募(自己株処分)：36万7100株 売り出し：71万5000株 オーバーアロットメントに