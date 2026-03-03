3月3日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■廃止―――――――――――――― キャリアバンク [札証]決算月【5月】3/3発表 北洋銀行 によるTOB成立を条件に株主優待制度を廃止する。 株探ニュース