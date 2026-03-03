中国メディアの観察者網によると、中国自動車大手の奇瑞汽車（Chery）は1日、2月のグループ全体の販売台数が16万800台だったと発表した。うち輸出は前年同月比41．5％増の12万4900台で、単月として10カ月連続で10万台を突破した。1〜2月のグループ全体の販売台数は36万1000台で、うち輸出は前年同期比44．7％増の24万4500台だった。グループの全世界累計自動車ユーザー数は1889万人に達した。うち海外ユーザー数は609万人を超え、