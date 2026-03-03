３月４日（水）の近畿地方は、北風が冷たく、北の地域ほど通り雨あり。冬の天気分布と寒さになりそうです。３日（火）に雨を降らせた南岸低気圧は東へと離れ、近畿付近は西高東低、等圧線が縦じま模様の冬型の気圧配置になるでしょう。北風がやや強く吹く見込みで、寒気の影響を受ける北ほど雲が多く広がり、南ほど晴れ間があるでしょう。日本海側の地域や、京都・滋賀方面などでは、時折弱い雨の降ることがありそうです。