中東情勢の影響を受け、世界各地から中東地域への貨物輸送は大きな試練に直面しています。日用雑貨卸売商が集積する中国東部浙江省の義烏国際商貿易城で事業を営む複数の業者によると、中東の顧客との積極的な連絡を現在も維持しているほか、中東業務についても前倒しの計画を立てており、顧客と自社の貿易に与える影響を最小限に抑えているとのことです。義烏国際商貿易城の経営者とバイヤーらは、関連の対応措置も講じています。