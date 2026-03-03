アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、CNNテレビが実施した世論調査でアメリカ人の59％が攻撃を「支持しない」と回答しました。CNNテレビは2日、イランへの攻撃後の2月28日と3月1日に行った世論調査で、イラン攻撃を「支持しない」と答えた人が59％となり、「支持する」の41％を上回ったと報じました。調査はアメリカ人1004人を対象に行われ、60％が「トランプ大統領には事態に対処する明確な計画がない」と答えたと