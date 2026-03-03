アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、トランプ大統領はアメリカ軍の地上部隊の派遣は「必要ない」との認識を示しました。トランプ大統領は2日、ケーブルテレビ「ニュースネーション」のインタビューに応じ、イラン攻撃について、作戦が「予定よりも前倒しで進んでいる」とし、イランへの地上部隊の派遣は「必要ないだろう」と話しました。アメリカルビオ国務長官「現時点で地上部隊を展開する態勢にはありません