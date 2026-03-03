イランを攻撃したアメリカへの抗議デモが激化しているパキスタンで、アメリカ総領事館の警備にあたる海兵隊員がデモ隊に発砲したとロイター通信が報じました。在外公館での武力行使は異例で、緊張が高まるおそれもあります。パキスタン国内では、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃で、最高指導者ハメネイ師が死亡したことへの抗議活動が激化。南部の都市カラチで1日、アメリカ総領事館に押し寄せたデモ隊が押し寄せ、敷地内に