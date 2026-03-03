お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平、長江俊和監督が3日、都内で行われた伝説のフェイクドキュメンタリーシリーズ『放送禁止』の最新作となる映画『放送禁止 ぼくの3人の妻』（3月13日公開）の完成披露上映会に参加した。【写真】笑顔で拍手を送る有田哲平2003年4月からフジテレビの深夜に放送されている『放送禁止』シリーズは、大家族、ストーカー、隣人トラブルなどをテーマに、「ある事情で放送が中止となったVTRを