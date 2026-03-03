阪神との強化試合今月開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は3日、阪神との強化試合（京セラドーム）を行った。「1番・DH」でいきなり大谷翔平（ドジャース）が打席に入ったが、その背後にいた人物にネット上の野球ファンが即座に反応した。この日、両軍最初の打席に入った大谷。球審を務めていたのは独特のストライクコールで知られる白井一行審判員だった。大谷は初球