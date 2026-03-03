Amazonでは3月6日（金）〜9日（月）の「新生活セール」に先駆けて、先行セールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。 山崎実業では、スーパーなどのポリ袋を利用して、料理中に出る野菜クズや資源ごみを手軽に捨てられる「ポリ袋ホルダー」を41％オフの718円（税込み）で販売中です。