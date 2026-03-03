外出先で出たゴミは、そのままバッグに入れたくない。おしゃれでコンパクトなダストポーチがあれば、携帯しやすく捨て忘れの防止にもなりそうです。今回は【3COINS（スリーコインズ）】から、使い捨てタイプと繰り返し使えるタイプをご紹介します。 薄いつくりで持ち歩きやすい「使い捨てダストポーチ20枚入り」 使い捨てできるこちらのポーチ。ロゴをあしらったシンプルおしゃれなデザインです。