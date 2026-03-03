◆ＷＢＣ強化試合阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）侍ジャパン・近藤健介外野手が追加点をたたき出した。１―０の３回２死三塁、阪神・ラグズデールの変化球を中前へ運んだ。２２日の壮行試合・ソフトバンク戦（ひなたサンマリン）から１２打席無安打だったが、待望のＨランプをともした。ベンチでは侍ナインが、新パフォーマンス「お茶たてポーズ」で祝福した。前日の強化試合・オリックス戦（京セラＤ）は「１番」だ