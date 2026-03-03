中東情勢が緊迫する中、昨年ドバイワールドカップを制したヒットショー（牡6、父キャンディライド）を管理するブラッド・コックス師（46）が2日、米誌ブラッドホースのポッドキャスト番組ブラッドホースマンデーに出演。今後の見通しを語った。司会者に「今、中東で紛争が起きています。遠征に影響があるのでしょうか？」と問われ、「この数日間、考えていたけど、それについては分からない。ヒットショーは今のところ14日にマ