◇強化試合阪神―侍ジャパン（2026年3月3日京セラＤ）「7番・三塁」に入った阪神・高寺望夢内野手が、スーパーキャッチを見せた。0―2の3回2死一塁。侍ジャパンの「3番・中堅」に入った鈴木誠也が三塁線に鋭い打球を放った。高寺は飛びつき好捕すると、一塁へ矢のようなストライク送球でアウトにした。前の打席で左翼5階席に先制ソロを放った鈴木に、この打席では仕事をさせなかった。