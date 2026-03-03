インフルエンサー・なえなの（25）が3日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、驚きのポイント所有数を明かした。なえなのは「au行ったらポンタ15万貯まってますよって言われて27万の予定が12万円でiPhone買えたの最強すぎた」と驚き報告。気づかないうちに「15万4843円」分ものPontaポイントがたまっていたという。「今日からiPhone17pro今日までありがとう13pro…なみだ」と新機種をお得に買えたと報告していた。