記者会見する日本代表の山本＝京セラドームWBC日本代表の山本（ドジャース）は、京セラドーム大阪で記者会見に臨んだ。先発が有力視されるのがチーム初戦となる6日の台湾戦。「チームのために全力を尽くすことを大切にしてきた。今回もチームの一員として頑張りたい」と気負う様子もなく話した。合流した2日は、古巣オリックスの選手と旧交を温めるなどリラックスした様子だった。この日もキャッチボールなどで汗を流した。「