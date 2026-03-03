◇WBC強化試合 阪神-日本(3日、京セラドーム)野球日本代表「侍ジャパン」の先発を務めた郄橋宏斗投手が2回無失点でマウンドを降りました。WBC2大会連続代表入りの23歳は、150キロ中盤のストレートやスプリットを武器に初回から2つの三振。牧秀悟選手の好守備もあり三者凡退に打ち取ります。2回には2アウトからデッドボールを与えますが、後続を打ち取り2回無失点。23球を投げ、無安打、3奪三振の成績で、「登板に向けてしっ