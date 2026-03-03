ケージの中でスヤスヤと眠っているふわふわのビションフリーゼさん。頭の部分をよく観察してみると…ふわふわだからこその光景が話題になっています。 思わずクスッと笑える微笑ましいその光景は記事執筆時点で6.1万回を超えて表示されており、悶絶の声が寄せられることとなりました。 【写真：ケージに頭をくっつけて眠るフワフワ犬→よく見てみると…もはや柵の外に出ている光景】 ケージの中で眠る