新喜劇女優・小寺真理の1st写真集『こんなん、好きになってまうやん。』（KADOKAWA）が2026年2月28日（土）に発売された。 【写真】『こんなん、好きになってまうやん。』収録カット 2014年、吉本新喜劇に入団。2018年結成の吉本坂46ではセンターに抜てきされ、現在は関西を中心に“かわいすぎる新喜劇女優”として舞台・テレビ・ラジオなどで活動する小寺真理。 本写真集は地元・大阪と東京で4日間にわたって撮影