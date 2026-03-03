春は旅立ちの季節です。県内の全日制公立高校86校のうち39校で3日、卒業式が行われました。広島市安佐南区の安西高校では、神笠校長が卒業生46人に、「入学から1061日、成長を実感している。それぞれの道で羽ばたいてほしい」とエールを送りました。卒業生代表からは、両親への感謝を述べるうちに感極まる場面も。■安西高校3年 冨樫翼さん「お父さんみたいにかっこいい人になりたいと思ったよ。ここまで大切に育ててくれて