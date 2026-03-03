女子プロハンドボールチームイズミメイプルレッズ広島です。2月28日の試合を「2000人プロジェクト」として選手主体で観客動員に向けて動いてきました。その集大成、盛り上がりの1日を有田優理香アナウンサーが取材しました。■有田優理香リポート「いよいよ2000人プロジェクト当日。会場の広島サンプラザには試合前にも関わらず長蛇の列ができている。」今シーズン初めて広島サンプラザで開催された