鈴木誠也の特大の一発が飛び出した(C)産経新聞社野球日本代表「侍ジャパン」は3月3日、京セラドームで阪神と強化試合を行い、「3番・中堅」でスタメン出場の鈴木誠也が左翼席へ先制ソロを放った。ベースを周り、お茶を立てる新パフォーマンスも見せた。【写真】大谷翔平らが投稿した大阪の決起集会の超豪華メンバーを見るWBC本番前の最後の実戦で、右の大砲が第1打席で特大の一発を放ち、SNS上のファンからは「鈴木誠也えぐい