侍ジャパンの新パフォーマンスが初披露された。初回２死から３番・鈴木誠也（カブス）が特大の先制アーチを放ち、ベースを回りながらお茶をたてるようなポーズをした。この日の試合前の円陣で、“熱男”松田宣浩野手総合コーチに「きたやま〜」と大声で呼ばれ、ベンチ奥からダッシュで北山亘基投手（日本ハム）が登場。「昨日のセレブレーション、ちょっとはやらなかったので、改訂版を考えてきました。新しいポーズはお茶たて