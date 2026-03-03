俳優の高畑充希（34）が3日、都内で行われた映画『ウィキッド 永遠の約束』舞台あいさつ付き日本語版吹替版最速上映イベントに登壇。今年1月28日に、夫で俳優の岡田将生（36）との第1子出産を発表してから初めての公の場となり、スピーディーな仕事復帰とその姿に驚きの声が寄せられている。【全身ショット】相変わらず綺麗…！ママになった高畑充希2人は24年11月19日に結婚を発表。昨年7月に所属事務所を通じて第1子妊娠を発