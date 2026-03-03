日本維新の会は３日、先の衆院選の期間中に吉村代表（大阪府知事）らが選挙演説をする様子を含む動画を有料広告としてユーチューブで配信していたと発表した。公職選挙法は、候補者や政党などを表示した有料ネット広告を選挙運動として配信することを禁じている。中司幹事長が国会内で記者会見し、明らかにした。報道機関からの指摘を受け、大阪府警に事実関係を申告したといい、中司氏は「職員が一部の動画を誤って配信した」