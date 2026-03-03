元ファイターズガールの人気メンバーで、アイドルに転身した塩澤美咲が３日、インスタグラムを更新。髪をバッサリと切った姿を公開した。塩澤は「ボブにしました♡ずっと切りたいと思ってたのでやっと！新しいみさきちもよろしくお願いします」と記述。フォロワーからは「可愛くて時が止まった…」、「新しいみさきち可愛い」、「似合ってますよ」、「か、か、可愛すぎる！」、「思い切りましたね」、「え〜！！」など