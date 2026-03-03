２日の吉田正尚（３２＝レッドソックス）に続き、誠也も５階席へ――。侍ジャパン・鈴木誠也外野手（３１＝カブス）が、侍合流２戦目でさっそく本領を発揮だ。「３番・中堅」で先発した３日の強化試合・阪神戦。第１打席で満員の京セラドームのド肝を抜いた。阪神・伊藤のやや外寄りの直球を強振した一撃は、左中間５階席スタンドに着弾。代表合流３打席目で豪快なアーチで健在ぶりを示した。この日の侍ジャパン打線は、１番・大