ごぼうの党の奥野卓志代表が３日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、暗号資産（仮想通貨）「ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮ」を巡って、炎上している溝口勇児氏を擁護した。高市早苗首相は自身の名を冠したトークンが発行されていることに関与を否定し、プロジェクトを主宰する「ＮｏＢｏｒｄｅｒＤＡＯ」の溝口氏は対応に追われた。この日はトークンの設計、発行を担っていたとする会社の松井健ＣＥＯが名乗り出た。また、金融庁は関連