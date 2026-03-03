１９７０年代に一時代を築いた元祖女性ロッカーのスージー・クアトロ（７５）が、元夫で２人の子供たちの父親であるレン・タッキーさん（８０）がアルツハイマー病と闘っていることを明かした。英紙サンが２日、報じた。スージーは人気キャスター、ケイ・アダムスのポッドキャスト番組「ＨｏｗＴｏＢｅ６０」に出演し、最初の夫であるレンさんがアルツハイマー病であることを明かした。バックバンドのギタリストだったレ