3月3日は「桃の節句」ですが、実はこんな日でもあるんです。お天気メモはこちら「皆既月食は見られるのか」です。 実は皆既月食が起こる日なんです。太陽と地球、月が一直線に並び、太陽から見て月が地球の裏側に隠れてしまうことで、月の色が赤っぽくなる現象です。しかも時間帯が非常によくて、午後6時49分ごろから部分食、月が欠けて見えるようになります。午後8時ごろになると皆既食が始まり、月が赤く見えるようになります