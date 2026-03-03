◇強化試合侍ジャパン―阪神（2026年3月3日京セラＤ）阪神の新外国人、カーソン・ラグズデール投手（27）が大谷を“ハルカスカーブ”で打ち取った。先発の伊藤将の後を受けて2番手で3回から登板。先頭の源田に四球、中村の犠打で1死二塁のピンチで大谷と対峙。3球で追い込むと4球目に投じたのは関西で一番高い「あべのハルカス」を想起させる“ハルカスカーブ”。132キロで二ゴロに仕留めた。ラグズデールは2メートル3