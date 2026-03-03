格闘技「K−1」は3日、都内で「K−1GENKI」（4月11日、国立代々木競技場第2体育館）の追加対戦カードを発表した。K−1女子フライ級3分3ラウンド（R）延長1RでK−1初参戦の木村萌那（24＝K−1ジム目黒TEAMTIGER）はチェ・ウンジ（31＝韓国）と対戦が決定。会見した木村は「初参戦になるので大舞台を楽しんで、でも圧倒的な差をつけてしっかりと勝ちます。期間が空いてんですが見ているファンには不安にさせたんですが、ポジ