3月3日はひな祭りですが、広い範囲で冷たい雨が降りました。関東は朝から気温がほとんど上がらず、冬のような寒さの1日となりました。色とりどりの振り袖に身を包む園児たち。きょうは3月3日、ひな祭りです。福岡市では園児たちがひな人形になりきっていました。園児「うれしかった」宮崎県では、豪華なひな飾りを前に小学生がお茶の作法を学びます。児童「お茶を飲んでみて、最初は苦かったのですが、ひな人形を見ると、とてもお