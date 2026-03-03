ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの選手村を移動するアルペンスキー男子座位の森井大輝（右）と鈴木猛史＝3日、イタリア・コルティナダンペッツォ（共同）【コルティナダンペッツォ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックで、アルペンスキー、スノーボード、車いすカーリングが行われるコルティナダンペッツォの選手村が3日、公開された。五輪に続きコンテナ型の宿泊施設が用いられている。アルペンスキー男子座位の森